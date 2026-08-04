KTAMS, yarın Vakıflar Bankası önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası ile Kalkınma Bankası'nda keyfi ve hukuksuz uygulamalar olduğunu belirtti.

Bengihan, yarın saat 10.00’da Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Binası önünde yapacakları basın açıklamasında hükümeti protesto edeceklerini söyledi.

Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin partizanlık yaptığını söyledi, yetersiz bütçe olanakları nedeniyle tasarrufa gidilmesi gerekirken yandaşlara seçim rüşveti olarak makam dağıtıldığını ifade etti.