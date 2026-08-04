Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kadına yönelik şiddete ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin yalnızca bireysel olaylar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sorunun toplumsal politikalar çerçevesinde ele alınması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, "Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır" ifadelerini kullanarak, şiddetin her türlüsüne karşı kapsamlı mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Şiddetin normalleştirilmesi ve magazinleştirilmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Erhürman, "Şiddetin normalleştirilmesinden, magazinleştirilmesinden, olay bazlı 'kim' ve 'neden' sorularından uzaklaşarak; özelde kadına yönelik şiddetten, genelde ise şiddetin her türlüsünden arınmak için bütünsel politikaları konuşmamız, buralara odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Metropol Süpermarket içerisindeki yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Erhürman, "Çok üzgünüm. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine de yer verdi.