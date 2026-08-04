7 kişi izinsiz ikametten tutuklandı

Gönyeli'de gerçekleştirilen muhaceret denetimlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde “izinsiz ikamet” ettikleri tespit edilen N.S., B.C.O., M.K., S.B.C.S., N.A., R.T.O. ve B.O.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Gonca Kartal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 00.00 arasında Gönyeli bölgesinde gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri sırasında, zanlıların farklı tarihlerden bu yana KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılardan N.S.'nin 354 gün, B.C.O.'nun 1.587 gün, M.K.'nin 3.005 gün, S.B.C.S.'nin 1.158 gün, N.A.'nın 46 gün, R.T.O.'nun 244 gün ve B.O.A.'nın 2.437 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlıların ülkede kalış nedenlerinin araştırılması için İçişleri Bakanlığı nezdinde inceleme başlatıldığını, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığını ve yanıt beklendiğini ifade ederek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.