KTAMS: "Ekim ayı açlık sınırı 34 bin 887 TL"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ekim 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 34 bin 887 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir

ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin

İSTATİSTİK KURUMU tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız

rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 EKİM 2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 34,887 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması

gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 300.94, aylık 9,028.20 TL, yetişkin bir erkek için günlük 314.05

TL aylık 9,421.50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 330.80 TL aylık 9,924 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük

217.12 TL aylık 6,513.60 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda

harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 34,887 TL’dir. İSTATİSTİK KURUMU’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde EKİM 2025 ayında % 1.09 enflasyon meydana gelmiştir. Dört aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) toplam hayat pahalılığı oranı % 16.01 oldu.

Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İSTATİSTİK KURUMU

tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden

açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır.