Kremlin: “Yapıcı ancak toprak konusunda uzlaşma sağlanamadı”

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 2 Aralık'ta Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılacak toplantı için gittiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin ardından Kremlin, Rusya ile ABD arasında Ukrayna barış planı üzerine yapılan görüşmelerin "yapıcı" olduğunu ancak "toprak konusunda uzlaşma sağlanamadığını" açıkladı.

Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, ABD ile görüşmeleri "faydalı" olarak değerlendirirken yapılacak "çok iş" olduğunu aktardı.

Rus medyasına konuşan Rus dış politika danışmanı, Ukrayna planı için henüz uzlaşılmış bir versiyon olmadığını söyledi. Bazı ABD önerilerinin Rusya için kabul edilebilir bazılarının ise kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ushakov, Ukrayna'nın toprak tavizlerinin yanı sıra Rusya-ABD ekonomik iş birliğinin de görüşüldüğünü ifade etti.

Rusya'nın 28 maddelik plana ek olarak dört belge aldığını ve Rusya ile ABD'nin görüşmelerin daha fazla ayrıntısını açıklamama konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Görüşmenin ardından ABD veya Ukrayna'dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Trump'ın önerilerinde yer alan maddelerin özü tartışıldı

Amerikan tarafının daha önce Moskova'ya sunduğu proje ve belgelerin içeriğini müzakere ettiklerini belirten Uşakov, "Belirli bir ifadeyi veya belirli Amerikan önerilerini değil, bu Amerikan belgelerinde yer alanların özünü tartıştık. Bazı konularda anlaşabildik ve Başkan bunu muhataplarına teyit etti." dedi.

Ayrıca Putin'in bir dizi öneriye ilişkin eleştirel ve hatta olumsuz görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Uşakov, "En önemlisi, taraflar Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını beyan ettiler." diye konuştu.

Bölgesel meseleler ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ilişkilerini de ele aldıklarına değinen Uşakov, işbirliği için muazzam fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Amerikalı temsilcilerin Trump'ın Putin'e selamını getirdiğini, Putin'in de Trump'a dostça selamını ilettiğini bildiren Uşakov, "Sadece bununla kalınmadı, aynı zamanda muhataplarının not ettiği ve doğal olarak Washington'a iletecekleri bir dizi önemli siyasi sinyal de iletti." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin ve Trump arasında bir görüşme olasılığının, yardımcılarının ve diğer temsilcilerin çalışmalarına bağlı olduğunu vurgulayarak, Witkoff ve Kushner dahil diğer yardımcı ve temsilcilerle temasları sürdürme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Trump’ın 27 maddelik önerisine ilave 4 belge daha Putin’e verildi

Ukrayna'daki çözüm için Rus tarafına Trump'ın 27 maddelik bir belge iletildiğini ve bunu incelediklerini söyleyen Uşakov, bu konuda bir formül üzerinde çalışmadıklarını ve bu hususta Amerikalılarla bir müzakere yapmadıklarını dile getirdi.

Bu belgeye ek olarak halihazırda 4 belgenin daha kendilerine verildiği bilgisini paylaşan Uşakov, bu belgeleri Putin'in, Witkoff ve Kushner ile müzakere ettiğini belirtti.

Uşakov, "Bu belgelerin özünü açıklayamam. Hepsi Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüyle ilgili. Başlangıçta tek bir seçenek vardı, sonra bu seçenek geliştirildi ve bir yerine dört belge ortaya çıktı." diye konuştu.

Toprak meselesi en önemli mesele

Toprak meselesi ile ilgili de görüşmelerin yapıldığını anlatan Uşakov, bu hususun hem Rus hem de Amerikan tarafı için en önemli mesele olduğunu bildirdi.

Uşakov, "Şimdiye kadar bir uzlaşmaya varılamadı. Ancak Amerikan önerilerinin bazıları aşağı yukarı kabul edilebilir görünüyor. Ancak bunların tartışılması gerekiyor. Bize önerilen bazı ifadeler kabul edilemez. Dolayısıyla çalışmalar devam edecek. Bu gerçekten de en önemli konulardan biri." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin özünü açıklamama konusunda anlaşma

Amerikan tarafıyla müzakerelerin özünü açıklamama konusunda anlaştıkları için hangi konular üzerinde anlaşmaya vardıkları bilgisini veremeyeceğini bildiren Uşakov, ABD'li heyetin görüşmelerin içeriğini Trump'a aktaracağını söyledi.

Witkoff ve Kushner'in, Kiev'e gideceklerine dair kendilerine herhangi bir şey demediklerini, Washington'a döneceğini dile getiren Uşakov, Kushner'in müzakerelerde yeni bir yüz olduğunu ve bir süre önce Rusya-ABD ve Ukrayna meselesine dahil olduğunu anımsattı.

Uşakov, Rus tarafına verilen belgelerin hazırlanmasında Kushner’in aktif rol oynadığını ifade etti.

ABD temsilcileriyle yapılan müzakerelerin, iki tarafı birbirinden kesinlikle uzaklaştırmadığına işaret eden Uşakov, hem Washington'da hem de Moskova'da yapılacak çok iş olduğunu, bu konuda mutabakata varıldığını ve temasların devam edeceğini sözlerine ekledi.