“Komitede tarihi hatayı tespit ettik, bütçe açığını 599 milyon 400 bin TL azalttık”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, komite Bütçe Komitesi görüşmeleri sırasında hükümetin ciddi bir hata yaptığını tespit ettiklerini belirterek, bütçe açığının 599 milyon 400 bin TL azaltıldığını açıkladı.

Şahiner, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Dijitalleşme Hizmetleri kalemine 600 milyon TL konulduğunu ve bu rakamın hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ifade etti.

“Bu kalemi irdelediğimizde, teklifin hiçbir çalışmaya veya somut gerekçeye dayanmadığını tespit ettik ve itiraz ettik. İdare, bu rakamın neden bütçeye konduğunu izah edemedi. Bunun sonucunda söz konusu kalemdeki gider 599 milyon 400 bin TL azaltıldı,” dedi.

CTP Milletvekili, bu müdahale ile birlikte “tarihi bütçe açığının azaltıldığını” vurguladı.

Şahiner açıklamasında, bu olayın hükümetin liyakatten ve bilimsel temelden ne kadar uzak bir yönetim anlayışına sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek,

“Az kaldı! Gidecekler ve halkın vergileri halka hizmet olarak dönecek,” ifadelerini kullandı.