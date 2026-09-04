Kimlik tespiti tamamlanan 15 kayıp, pazartesi günü Atlılar Şehitliği’ne defnedilecek

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk kayıp, 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Atlılar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Atlılar Şehitliği’nde 1 Eylül’de yapılması planlanan defin töreni, Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına neden olan feribot kazası nedeniyle ertelenmişti.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Kıbrıslı Türk kayıp, 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Atlılar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Atlılar Şehitliği’nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 15 şehidin kimliği belirlenmiş durumda.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından açıklanan listeye göre toprağa verilecek kayıpların isimleri ve yaşları şöyle:

Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22).

Defnedilecek 15 kayıp arasında 40 günlük bir bebek, 16 aylık bir çocuk ile 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da bulunuyor.