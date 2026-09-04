"2 kişinin daha naaşına ulaşıldı"

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Girne Limanı önümdeki kayıp yakınlarını ziyaret eden Üstel, ardından basına yaptığı açıklamada, çalışmalar sırasında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdüğünü belirterek, 554 metre derinlikte son derece zorlu koşullarda tamamen robotik sistemlerle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arama-kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından 2 kişinin naaşına ulaşıldığını belirten Üstel, bunun yanı sıra 2 kadın naaşına daha ulaşıldığını açıkladı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini, aranan kişi sayısının ise 16’ya düştüğünü bildirdi.

Çalışmalara katkı koyan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Üstel, son naaşa ulaşılana kadar arama faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

“Bu kazanın yaşanmasında sorumluluğu olan herkes hesabını verecek” diyen Üstel, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti.

Üstel ayrıca, kazanın araştırılması amacıyla Meclis’e araştırma önerisi müracaatı yaptıklarını ve bu kapsamda bir araştırma komitesi kurulacağını açıkladı; olağanüstü genel kurul toplantısının ise ekim ayının ilk haftasında yapılacağını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Üstel, kimliklerin netleşmesinin ardından ailelere bilgi verileceğini kaydetti.