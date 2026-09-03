Teşekkür çağrısı karşılıksız kalmadı: İncirli, Berfin Adar’ı aradı

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden kurtulan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin kendilerine verdiği desteği anlatan Berfin Adar’ı, İncirli telefonla aradı.

Facianın ardından hastane ve tahliye sürecinde İncirli’nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Adar, İstanbul’a döndükten sonra yaptığı paylaşımda, “Bu kadını tanıyan bana ulaşsın, teşekkür borcumuz var” ifadelerini kullanmıştı.

“Teşekkür borcumuz var” demişti

Adar paylaşımında, “Allah bu kadından razı olsun, bizi hastanede bile yalnız bırakmadı. Son gün havalimanına kadar ayakkabı getirtti terlikle gitmeyelim diye. Bu kadını tanıyan bana ulaşsın, teşekkür borcumuz var” demişti.

Paylaşımın ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İstanbul’da bulunan Berfin Adar’ı telefonla aradı. Adar da görüşmede, facianın ardından hastanede ve ülkeye dönüş sürecinde kendilerine gösterdiği ilgi ve destek nedeniyle İncirli’ye teşekkürlerini iletti.