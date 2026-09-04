“Gemi su aldı, kaptan ‘sizden iyi bilirim’ dedi”

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtulan 3 genç, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazadan kurtulan Burak Arif Kaya (23), Sudenaz Sönmez (20) ve Burak Can Keskin (22), AFAD ekiplerince Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.

Aileleriyle buluşturulan gençler, sevinç yaşadı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Kaya, gazetecilere, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark ettiklerini söyledi.

Durumu aktardıkları kaptanın kendilerine "Kaç yıllık kaptanım, bu işi sizden daha iyi biliyorum" dediğini öne süren Kaya, şöyle konuştu:

"Yolda ön taraftan ses geldi. Daha sonra bizi sakinleştirdiler. Kısa süre sonra geminin içi suyla dolmaya başladı. Kimse yardım etmiyordu, kapıları kilitlemişlerdi. Etrafta kimse kalmadı. Kaptan ve yardımcısı gemiden atladı. Gemideki 8 aylık hamile kadını pencereden çıkardım. Burak Can ve Sudenaz ile 3 çocuğu da çıkardım. Can yelekleri eksikti."

Aynı bölümde eğitim gören Sudenaz Sönmez de yaşadıkları korku dolu anların ardından ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

Burak Can Keskin de gemiye bindiklerinde yerlerin ıslak olduğunu belirterek, "Gemi biraz ilerlediğinde durmasıyla batması bir oldu. Camı kırarak çıktık. Yoksa çıkamıyorduk, çok dalga vardı. Yüzme bilen biri bile boğulabilirdi. Herkes can derdine düşmüştü." dedi.

Keskin'in babası Cem Keskin de kendisini telefonla arayan oğlunun, "Boğuluyoruz baba, gemimiz batıyor, hakkını helal et" dediğini ifade ederek, "Saatler sonra 'Baba, kurtulduk, kıyıya aldılar' dediğinde öyle sevindik ki... Oğlumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah yardım edenlerden razı olsun." diye konuştu.