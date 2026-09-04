Gemi faciasında 6’ncı gün

Girne-Taşucu seferini yaparken 30 Ağustos’ta alabora olarak batan FİLO JET yolcu gemisinde kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları 6’ncı gününde devam ediyor. Dün bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, aranan kişi sayısı 18 oldu. Gemide bulunan 267 kişiden 239’u sağ kurtarıldı.

Facianın 5’inci gününde arama çalışmaları denizden ve havadan yoğun şekilde sürdürüldü. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar’ın da aralarında bulunduğu 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı. Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan gemi enkazındaki çalışmalar sualtı robotları ve özel teknik sistemlerle 24 saat esasına göre devam etti.

Dün gün içerisinde naaşına ulaşılan kişinin İsmail Kurt olduğu belirlenirken, akşam saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Gemi faciasında hayatını kaybeden İsmail Kurt bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Kayıp yakınlarının Girne Turizm Limanı’ndaki bekleyişi sürerken, arama-kurtarma ekipleri bugün de bölgede çalışmalarına devam ediyor.