TCG Alemdar ile TCG Işın, 550 metre derinlikte robotik dalış ve taramalarını sürdürüyor

Kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Işın ve TCG Alemdar, batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıplara ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için 550 metre derinlikte robotik dalış ve taramalarını sürdürüyor.

Batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşılması amacıyla salı günü Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın, bölgede robotik taramalar yapıyor. TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak, enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı.

Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı. Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı.

600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı. Bu sayede çarşamba günü geminin batığı tespit edildi.

TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar da bölgede çalışmalara başladı

Bölgede salı günü konumlandırılan TCG Alemdar’dan komuta edilen robotlarla 550 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonunun da icrasına başlandı.

TCG Alemdar’ın bölgeye ulaşmasının ardından kayıp 20 kişiden 2'sinin naaşları çıkarıldı.

TCG Alemdar, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 18 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için 24 saat esasına göre operasyonlar gerçekleştirdi. 4 bin 200 ton deplasmana ve ambulans helikopter platformuna sahip deniz altı operasyon gemisi TCG Alemdar, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve sonar sistemleriyle ana görev fonksiyonunu destekleme özelliğiyle çalışmalarını sürdürdü.