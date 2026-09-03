TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı

Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasıyla ilgili Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıklarken, Ünal Üstel ise, hangi makamda olursa olsun, faciayla ilgili kusuru bulunan herkesin yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda gemiden 239 kişi sağ olarak kurtulurken, 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiye yönelikse ara kurtarma çalışmaları sürüyor.

Üstel: "Soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermemesi için üzerimize düşeni yapacağız"

Basın toplantısında konuşan Üstel, Cevdet Yılmaz'a, adaya gelmesi gerekçesiyle teşekkür etti.

Üstel, batan feribotla ilgili kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasında devam ettiğini ve edeceğini belirtti.

Üstel, "çok önemli bir sorumluluğumuz daha var. Bu facianın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak. Bu süreçte, hangi makamda veya görevde olursa olsun, bir ihmal varsa, kusur varsa, hukuk nezdinde hesap verecektir" dedi.

Üstel, "Soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermemesi için üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Yılmaz: 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı

Üstel'in ardından konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dayanışma iradesini göstermek adına adaya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bugün 1 kişinin daha namazına ulaşıldığını öğrendik. İdari usullerce kimlik tespiti yapılacak ve kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.

Yoğun çalışmalar sonucunda başka naaşlara da ulaşılabileceğinin değerlendirildiğini belirten Yılmaz,“Bir ilerleme sağlandığını bugün rahatlıkla ifade edebilirim”dedi.

Yılmaz ayrıca sağ kurtarılan yolculardan 131’inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, hastanede bulunan iki kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.