Zafer Doğan’ın adı, adımlarını taşıyan sokakta yaşayacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 30 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Zafer Doğan’ın adı, Dikmen Belediyesi’nin kararıyla Taşkent’te yaşadığı sokağa verildi.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan Doğan’ın hatırası, bundan böyle yaşamını sürdürdüğü ve bir zamanlar adımlarını taşıyan sokakta yaşatılacak.

Dikmen Belediyesi’nin aldığı karar, Doğan ailesi ve bölge halkı tarafından anlamlı bir vefa örneği olarak karşılandı.

Taşkent Muhtarı ile Zafer Doğan’ın aile yakınları da alınan karar dolayısıyla Dikmen Belediyesi’ne teşekkür ederek, Doğan’ın adının yaşatılması için gösterilen duyarlılığın kendileri açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Belediyenin kararıyla Zafer Doğan’ın adı, yaşamının bir parçası olan Taşkent’teki sokakta yaşamaya devam edecek.