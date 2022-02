“Kiev’de bomba sesleri var, insanlar sığınaklara kaçıyor”

Derya ULUBATLI

Ukrayna’nın Kiev şehrinde öğrenci olarak bulunan Kıbrıslı Türk Hürkan Pekineli YENİDÜZEN’e konuştu, “Kiev’de bomba sesleri duyuluyor, insanlar sığınaklara kaçıyor” dedi.

Kiev’de Tıp okuyan Pekineli, yaklaşık 1 haftadır devam eden hareketlilikten dolayı Cumartesi, daha önce öğrenci olarak bulunduğu, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrine gittiğini, bu sabah itibariyle de savaşın patlak verdiğini söyledi.

Pekineli şunları anlattı: “Lisans eğitimimi Lviv’de yaptığım için burada birçok arkadaşım vardı. Kiev’de gerginlik başlayınca Cumartesi, Polonya sınırındaki bir şehir olan Lviv’deki arkadaşlarımın yanına gelmeye ve hareketlilik geçene kadar bir süre burada kalmaya karar verdim ancak bu sabah savaş patlak verdi. Rusya ülkenin doğusundan giriş yaptığı için burası şimdilik daha sakin ancak ülke genelinde bir gerginlik havası var. Kiev’deki arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. Bomba ve uçak sesleri duyuluyor, insanlar binaların ve metroların altındaki sığınaklarda ya da güvenli olduklarını düşündükleri evlerde saklanıyor”.

“İnsanlar market, eczane ve bankalara akın etti…”

Ülke genelinde insanların market, eczane ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu ve genel bir panik havası yaşandığını dile getiren Pekineli, oradaki Türk vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve elçiliklerden gelecek haberleri beklediklerini söyledi. Hava ulaşımının şu an için durduğunu da belirten Pekineli, ilerleyen süreçlerde tahliyelerin yapılmasını beklediklerini aktardı. Pekineli şunları söyledi: “Bildiğim kadarıyla burada KKTC’den sadece ben varım. Bu yüzden çoğunlukla Türk vatandaşlarıyla iletişim halindeyim ve T.C Dışişleri Bakanlığı’nın duyurularını takip ediyorum. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu da benimle iletişime geçti. Durumumuzu sordu, ulaşılabilecek numaraları verdi ve yardımcı olmaya çalıştı”.

“Şu an hava sahası kapatıldı, bekliyoruz…”

Şu an hava sahasının kapatılmış durumda olduğunu bu yüzden tahliyenin mümkün görünmediğini söyleyen Pekineli, ilerleyen süreçte tahliyelerin yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Polonya hükümetinin de ‘gerekli olması halinde sınır kapılarını açacağız’ açıklamasında bulunduğunu belirten Pekineli, “zaten şu an için buradaki hükümet de seyahat önermiyor, güvenli bir yerde beklemeyi öneriyor” dedi. Pekineli, yaşananların bir an önce bitmesini ve Ukrayna’daki hayatın eskiye dönmesini istediğini de sözlerine ekledi.

