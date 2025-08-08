KIBTEK: Bölgelere sırayla elektrik verilmeye başlandı

KIBTEK, Güneşköy Trafo Merkezi’nde sabah saat 05:00 civarında meydana gelen patlama sonucu trafo merkezinde ciddi hasar oluştuğunu ancak bölgelere sırayla elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Arıza nedeniyle santraller koruma amaçlı otomatik olarak kendilerini emniyete aldı ve buna bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri meydana geldi.” dedi.

KIBTEK, “İzolasyonun ardından santraller düzenli yük artırımıyla devreye alınarak bölgelere peyderpey elektrik verilmeye başlandı.” ifadelerini kullandı.

KIBTEK, yaşanan arızadan dolayı halktan özür diledi.