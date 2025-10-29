“Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde bir çözümü destekliyoruz”

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Benjamin Haddad, Kıbrıs sorunu hakkında yaptığı açıklamada, “İki toplumlu iki kesimli federasyona temelinde, BM çatısı altında bulunacak ve uluslararası hukuka dayanan adil bir çözümü destekliyoruz” dedi.

Haddad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki aylarda Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette Kıbrıs Cumhuriyeti stratejik ortaklık anlaşması imzalamayı hedeflediğini açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Benjamin Haddad’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdiler.

Haddad söyleşisinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un önümüzdeki aylarda adaya gerçekleştireceği ziyaretin amaçlarından birinin, Kıbrıs’la stratejik ortaklık anlaşmasına imza atmak olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın; iki ülke arasında her düzeydeki siyasi diyalogun güçlendirilmesi ve sanayi, ekonomi, savunma, kültürel ve yatırım kurumlarının daha yakın iş birliği yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirten Haddad, Mari’deki deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesiyle de ilgilendiklerini vurguladı.

Haddad; “Üssün modernleştirilmesi fırsatını inceliyoruz ve bu, Kıbrıs ile Fransa arasındaki genel ortaklık ilişkisi çerçevesindeki bir iş birliği olabilir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin SAFE programına katılımı konusundaki tutumunun sorulması üzerine ise Haddad, “SAFE programına üçüncü bir ülkenin katılımının oy birliğiyle karara bağlanacağını ve her ülkenin bu konuda kendi görüşü olduğunu” belirtti.

Haddad, “Bunun, her üye devletin haklarını savunacak şekilde olmasını sağlayacağız ve SAFE’e başvuru yapan her üçüncü ülke için tutumunuz bu şekilde olacak” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Haddad, “iki toplumlu iki kesimli federasyona temelinde, BM çatısı altında bulunacak ve uluslararası hukuka dayanan adil bir çözümü desteklediklerini” de sözlerine ekledi.