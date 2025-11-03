“Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir çözümde ısrarcıyız”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis merhum Kıbrıslı Rum lider Glafkos Kliridis için dün düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Fileleftheros gazetesi Mitsotakis'in 2013 yılında hayatını kaybeden Kliridis için Lefkoşa’nın güneyindeki Apostolos Varnavas kilisesinde düzenlenen anma etkinliği ve ayinde bir de konuşma yaptığını yazdı.

Konuşmasında Kliridis’in Kıbrıs sorununda oynadığı role, bugünkü mirasına ve iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunan Mitsotakis, Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi’nin Kliridis’in kurucusu olduğu DİSİ partisiyle bağlarına da değindi.

Kliridis’in anma törenine DİSİ partisi ve Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, eski Kıbrıs Cumhuriyeti ve DİSİ partisi başkanı Nikos Anastasiadis ve bazı DİSİ mensuplarının katıldığını da yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i ise etkinlikte İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun temsil ettiğini belirtti.

Anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Atina ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aynı yolda tutarlı, kararlı ve fikir birliğiyle yürüdüğünü de dile getiren Mitsotakis, bu çerçevede Crans Montana ve uzun bir durgunluk döneminin ardından BM Genel Sekreterinin çatısı altında Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi görüşmelerin yeniden başlamasının sağlandığını ifade etti.

Yunan hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetiyle her zaman aynı fikirde olarak bu gelişmeye belirleyici bir şekilde katkıda bulunduğunu da kaydeden Mitsotakis, Yunan hükümetinin BM’nin siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarıyla ilgili mevcut çerçevede ısrarcı olduğunu kaydetti. Mitsotakis, “iki devlet çözümüyle” ilgili kabul edilemez olduğunu savunduğu argümanları da reddettiği de belirtti.

Konuşmasında iki ülkenin stratejik ortaklığından da söz eden Mitsotakis, özellikle dış politikada olumlu gelişmelerin durgunlukla değil yalnızca aktif diplomasiyle ortaya çıktığına işaret etti.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu da etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgede kültür fenerleri aynı zamanda güvenlik ve istikrar merkezi olduklarını dile getirdi.