Kıbrıs'ta Çağdaş Müzik Festivali zamanı

Pharos Sanat Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve adadaki en önemli çağdaş klasik müzik festivalleri arasında yer alan Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu yıl 3 muhteşem konserle 8-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşcek. Her yıl dünyadan önemli çağdaş klasik müzisyenlerini ağırlayan festivalde bu yıl Fransa,Yunanistan ve Kıbrıs’tan sanatçıları ağırlayacak ve yine vakfın kışlık mekanı The Shoe Factory’de muhteşem konserlere sahne olacak. Yurtdışından gelen artistlerin katılımıya yapılan konferans, çeşitli atölye çalışmaları ve eğitsel aktivitelerin yanısıra kendi alanlarında(enstrüman) yetenekli sanatçılar Güney Lefkoşa’daki etkileyici The Shoe Factory’de seyircilerle buluşacak.

Farklı dönemlerin,doğuyla batının en iyi örnekleri festivalde olacak

Her zaman olduğu gibi, geçmişten günümüze farklı müzik dönemlerinin yanı sıra doğudan batıya müzik geleneklerinin bir potada buluştuğu festival, klasik müziğin evriminin izini sürmeyi, heyecan verici bir müzik ortamı ortaya çıkarırken,ortak ve zıt unsurların, eğilimler ve kompozisyonal tekniklerinin izleyiciye ile olağanüstü bir ses deneyimi ile buluşmasını hedefliyor.

Ustalarla genç neslin buluştuğu festival

20.yüzyılın en önemli isimleri ile genç neslin en başarılı ve öne çıkan isimlerini ada müzikseverinin karşısına çıkaran festival birçok önemli ismin yeni projelerinin prömiyerlerine de evsahipliği yaptı. Avrupanın en yaratıcı ve çağdaş klasik müzik festivalleri listesinde de yer alan festival üç özgün konseri seyirciye sunacak. Saat 20:30’da başlayacak konserler için hükümet tarafından belirlenen Covid-19 düzenlemeleri geçerli olacak.

Festivali Fransadan çok beğenilen Quatuor Diotima açacak

Festival günümüzün en beğenilen oda müziği topluluklarından Quatuor Diotima ‘nın vereceği konser ile açılacak. Bugünün müziğine bir ayna tutan grup 19. Ve 20.yüzyılın usta isimlerinin başyapıtlarıyla sanatseverleri buluştururken özellikle Pierre Boulez ve Helmut Lachenmann’ın bazı eserlerini icra edecekler. Dörtlü, Fransız Kültür Merkezi tarafından desteklenen Kıbrıstaki konserinde çok sevilen programlarından Béla Bartók, Henri Dutilleux ve Helmut Lachenmann’ın dörtlülerini seslendirecek.

Yunanistan’dan Piano For Two ’dan benzersiz bir dört el piano performansı

Yaşamda ve sanatta partner olan Yunanistan’dan Beata Pincetić ve Christos Sakellaridis,Avrupa’nın müzik eleştirmenlerinden büyük övgüler alan etkileyici dört el piyano repertuarlarını bu kez Pharos Festivali’nde icra edecekler.

2003’ten beri dört el veya iki piyano için geniş ve heyecan verici bir repertuarıyla uluslararası çapta saygı gören Duo, Barok'tan çağdaş müziğe kadar uzanırken, iki piyanist çoğu kez onlar için özel olarak yazılmış yeni eserlerin prömiyerinde çağdaş bestecilerle sık sık işbirliği yapıyor. Pincetić ve Sakellaridis, Kıbrıs'taki resitallerinde Edvard Grieg, Johannes Brahms, Philip Glass, John Adams, Takashi Yoshimatsu ve Tomohiro Moriyama’nın piyano için yazılmış dört elli eserlerden oluşan çeşitli, sürekli değişen bir program sunacaklar.

Kapanışı perküsyonların sihirli titreşimleri yapacak

Festival 16 Ekim akşamı Kıbrıslı perküsyonist Marios Nicolaou’nun birden çok perküsyonla sunacağı cesur ve sürekli titreşimler dans eden solo perfornamsı ile son bulacak. Oda orkestralarında ve farklı orkestral topluluklarda uzun yıllara dayanan tecrübesi ile hem Kıbrısta hem de yurtdışında önemli bir kariyere sahip olan perküsyonist kapanış restalinde Helmut Lachenmann, Steve Reich, Bertold Hummel, Casey Cangelosi ve Keiko Abe’den eserleri seslendirecek.

Konserlerle ilgili bilgiyi aşağıdaki linklerden alabilirsiniz: