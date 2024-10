Kıbrıs’ın Kalbini Isıtan Lezzetler

Damla KARADAYI-Tuğçe SOYADLI

Kıbrıs mutfağı, Akdeniz’in bereketli topraklarından gelen taptaze malzemelerle bezenmiş, sevgiyle yoğrulmuş eşsiz tatlarla doludur. Bu mutfağın en güzel yanlarından biri, hem sade hem de derin anlamlar taşıyan yemekleridir. Domates çorbası ve sütlü börek, adanın bu zenginliğini en iyi yansıtan iki lezzet olarak öne çıkar. Bu iki lezzet, sadece birer yemek olmanın ötesine geçerek, adanın geleneksel mutfak kültürünü ve aile bağlarını güçlendiren simgeler haline gelir. Hem sıcak, hem de anlam dolu bu tatlar, Kıbrıs’ın kalbini mutfakta hissettirir. Kıbrıs’ta yaz aylarının en taze ürünü olan domateslerle hazırlanan domates çorbası, ferahlığı ve besleyici yapısıyla sofralarda öne çıkarken, Sütlü börek ise her bayram sabahında sevgiyle hazırlanan bu börek, kat kat yufkanın arasına yerleştirilen muhallebi ile hem göz hem de gönül doyurmaktadır. Eğer bu iki geleneksel lezzeti kendi sofralarınıza taşımak isterseniz, domates çorbası ve sütlü böreğini nasıl yaptığımıza göz atarak, Kıbrıs’ın eşsiz mutfak kültürünü evinizde deneyimleyebilirsiniz. Keyifli okumalar…

DOMATES ÇORBASI

Kıbrıs mutfağında önemli bir yere sahip olan domates çorbası, Akdeniz mutfağının karakteristik lezzetlerini yansıtan besleyici ve lezzetli bir yemektir. Kıbrıs’ta özellikle yaz aylarında taze domateslerle yapılan bu çorba, hem hafif ekşi hem de tatlı bir lezzet dengesi sunar. Zeytinyağı, soğan ve sarımsak gibi temel malzemelerle hazırlanan çorba, Kıbrıs mutfağının doğal ve sade pişirme yöntemlerini yansıtır. Tuz ve karabiber ile tatlandırılan domates çorbası, besin değeri açısından oldukça zengin olup özellikle C vitamini ve likopen içeriğiyle sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar. Kışın sıcak olarak tüketilen domates çorbası, Kıbrıs sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir ve yanında köy ekmeği veya hellimle sunulduğunda harika bir öğün oluşturur.

Malzemelerim

1 kg olgun domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

4 su bardağı sebze suyu veya su

Nasıl Yapıyorum?

Domateslerin kabuklarını soyuyorum ve bir fırın tepsisine yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, domateslerin kabukları siyahlaşana kadar yaklaşık 15-20 dakika közlüyorum. Bu közleme işlemi, domateslerin doğal tatlarını ve aromasını artırıyor.

Zeytinyağını bir tencerede ısıtıyorum. İnce doğranmış soğanları ekliyorum ve soğanlar şeffaflaşana kadar kavuruyorum. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavuruyorum.

Közlenmiş domatesleri tencereye ekliyorum. Tuz, karabiber ve şekerle tatlandırıyorum. Karışımı birkaç dakika pişiriyorum, domateslerin iyice yumuşamasını sağlıyorum.

Sebze suyu veya suyu ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Çorbayı yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte pişiriyorum.

Çorbayı ocaktan alıp bir el blenderı ile püre haline getiriyorum. Koyu bir kıvam istiyorsam biraz daha sebze suyu ekleyebilirim.

Çorbayı kaselere döküyorum ve üzerine taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak olarak servis ediyorum.

SÜTLÜ BÖREK

Kıbrıs mutfağının kalbinde yer alan sütlü börek, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda köklü bir geleneğin ve sevgi dolu anıların taşıyıcısıdır. Bayram günlerinin neşesi ve ailelerin bir araya geldiği o sıcak sofraların vazgeçilmezi olan bu börek, her katında geçmişin sıcaklığını barındırır. Sütlü börek, Kıbrıs’ın sıcacık kültürünün, birlikteliğin ve dayanışmanın bir sembolü olarak sofralarda yerini alır. Her dilim, sevgiyle hazırlanan bir mirasın ve kutlanan her bayramın özüdür; nesiller boyu aktarılan bir lezzet geleneği ile doludur. Bu börek, sadece damakları değil, ruhları da doyuran bir hikaye anlatır.

Malzemelerim

1 paket baklava yufkası

Muhallebi için

10 çorba kaşığı orta boy irmik

12 çorba kaşığı şeker

1 ltr. süt

Şerbet için

2 bardak şeker

2 bardak su

1 çorba kaşığı limon suyu

Hazırlanış şekli

Muhallebisi için tüm malzemelerimi tencereye alıp muhallebiyi pişirdim ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakıyorum. Şerbeti için ise yine tüm malzemeleri tencereye aktarıp kaynamaya başlayınca, 10 dakika kadar daha hafif ateşte kaynattım. Ardından soğuması için beklemeye aldım ve tatlıları hazırlamaya koyuldum. Hazır yufka kullandım, fakat el becerisi olanlar kendi açtıkları yufkaları da kullanabilirler. Dikdörtgen şeklindeki yufkaları serdim, boydan ikiye katladım. İnce şeridin en başına bir çorba kaşığı kadar muhallebi koyup, yufkayı üçgen şeklinde katladım. Oluşan üçgeni, yufkanın kalan kısmıyla şeklini bozmadan katlayarak devam ettim. Yufkanın sonunu, üçgenin son katının içine sıkıştırdım. Hazırladığım tatlıları borcam tepsiye dizdim. Ancak alüminyum baklava tepsisi kullanmak daha iyi sonuç veriyor. 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar, yaklaşık 45 dakika pişirdim. Fırından çıkardığım sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti döktüm. Bir süre dinlendirdikten sonra tatlıları servis ettim.