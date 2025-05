17 Mayıs Organizasyon Komitesi, 2025 Yılı Onur Yürüyüşü etkinliklerini duyurdu

Onur Yürüyüşü 2025, 17 Mayıs'ta saat 18.00’de eski Suitex önünden başlayıp, Lefkeliler Hanı’nda sona erecek.

"Baskı Tek Renktir, Direniş Gökkuşağı" sloganıyla bir araya gelen 17 Mayıs Organizasyon Komitesi, Onur Yürüyüşü ve bu kapsamda yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, “17 Mayıs 2025 Onur Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında, adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerinin dile getirmek için sokaklardayız.” denildi. Açıklamada, dünyanın birçok yerinde ve ülkede nefret suçları, homofobi, transfobi ve bifobi yüzünden gizlenmek zorunda kalan herkes için ses çıkartılacağı belirtildi.

“Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha görünürüz, birlikte varız.” denilen açıklamada, “Çünkü bambaşka zincirlere vurulmuş olsak da hepimiz özgür olana kadar hiçbirimiz değiliz” ifadeleri kullanıldı.

Organizasyonda şu örgütler yer alıyor:

“Kuir Kıbrıs Derneği, Queer Collective CY, Accept LGBTI Cyprus, Baraka Kültür Merkezi, Mülteci Hakları Derneği, İnsan Hakları Platformu, Sol Hareket, CTP Gençlik Örgütü, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Çalışan Hakları Derneği, Volt Kıbrıs, EMAA Akdeniz Sanat Merkezi, SOS Çocukköyü Derneği, NEDA (New Enternationalist Standpoint - Yeni Enternasyonalist Sol), Özgür and Asi & Unchained and Rebel Women ve Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK).”