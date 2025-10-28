Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek, “Bu seçim toplumumuza çok iyi geldi. Toplum uzun zamandan sonra kendini bu kadar mutlu hissetti. Kıbrıs Türk halkı bunu özlemişti. Adeta bir tsunamiye dönüşen bir seçim sonucu ile karşı karşıyayız. Bu seçimi kazanan Kıbrıs Türk halkı oldu.” dedi.

Yurtdışında yaşayan dostlarından “Kıbrıs’a geri dönmeye karar verdik” sözlerini duyduğunu ifade eden Candan, “Bu bile seçimin sonucunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Seçimde bu başarıyı elde eden CTP’nin adayı Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu yenilgiden sonra hükümet meşruiyetini yitirdi”

Candan, seçim sonuçlarının halkın hükümete güveninin kalmadığını açık biçimde ortaya koyduğunu

belirterek, “Ortaya çıkan oy farkı, mevcut hükümetin meşruiyetini yitirdiğini göstermektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar açık bir yenilgiden sonra hükümet görevde kalmaya devam etmez.” dedi.

CTP lideri Tufan Erhürman’ın ülke genelinde büyük bir güven kazandığını vurgulayan Candan, “Erhürman, müzakere masasında Kıbrıs Türk halkının haklarını savunurken arkasında güçlü bir halk desteği hissedecek. Bu üçte ikilik destek hem iç politikada hem de dış temsil noktasında büyük bir güç anlamına geliyor. Artık Kıbrıs Türk halkının sesi uluslararası platformlarda daha gür çıkacak.” ifadelerini kullandı.

“Beş yılda bir kez bile Avrupa Parlamentosu’na gitmeyen bir liderlik, halkın sesini dünyaya duyuramaz”

Son beş yılda çözümsüzlük sürecinin halkı doğrudan etkilediğini belirten Candan, mülkiyet, geçişler, hukuk ve dış ilişkilerde ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatarak, “Herhangi bir müzakere yürütülmemesi Rum tarafına birçok alanda avantaj sağladı. Kıbrıslı Türklerin söz hakkı olmadan kararlar alınır hale geldi.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının uluslararası ilişkilerde yeterince etkin kullanılmadığını da eleştiren Candan, “Beş yılda bir kez bile Avrupa Parlamentosu’na gitmeyen bir liderlik, halkın sesini dünyaya duyuramaz. Artık böyle bir lüksümüz yok.” diye konuştu.

Yeni dönemde uluslararası alanda aktif diplomasi yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Candan, “Kıbrıs Türk halkı yıllardır diplomatik zorluklara rağmen mücadelesini sürdürdü. Şimdi toplum liderliğinin bu mücadeleyi daha etkin biçimde temsil etmesi gerekiyor.” dedi.