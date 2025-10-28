Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, seçim sonuçlarının toplum ve ekonomi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk halkı iradesini güçlü bir şekilde ortaya koydu”

Uluçay konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının seçimlerde gösterdiği demokratik duruşun sadece iç siyaset açısından değil, uluslararası alanda da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti. “Kıbrıs Türk halkı bu seçimde çok önemli bir irade ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkının haklarının uluslararası arenada savunulması açısından fırsat penceresi açıldı,” diyen Uluçay, bu iradenin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Erhürman’ın vizyonu ülke açısından önemli bir unsur”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunda toplumun birleştirici ve bütünleştirici bir vizyona sahip bir lideri göreve getirdiğini belirten Uluçay, “Uzun zamandan sonra Kıbrıs Türk halkına liderlik edebilecek bir Cumhurbaşkanı seçildi. Erhürman’ın ortaya koyduğu birleştirici ve bütünleştirici vizyonun bu derece onay alması, ülkemiz açısından önemli bir unsurdur,” ifadelerini kullandı.

“Bu tablo, Güney Kıbrıs başta olmak üzere doğru okunmalı”

Uluçay, ortaya çıkan siyasi tablonun sadece iç dinamiklerle değil, bölgesel ilişkiler açısından da iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti; “Başta Güney Kıbrıs olmak üzere bu durum çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.” dedi.

“Ekonomik göstergelerde güçlü bir ülke olsaydık tablo farklı olurdu”

Uluçay, konuşmasının ekonomi kısmında da dikkat çekici bir benzetme yaptı. “KKTC, tanınmış bir ülke olsaydı, sermaye piyasasının aktif olduğu bir borsaya sahip olsaydı, kendi darphanelerinde basabildiği Kıbrıs Türk Lirası olsaydı, seçimden sonra Kıbrıs Türk Lirası döviz karşısında yüzde 10 değer kazanırdı, borsa da ortaya çıkan bu tablo karşısında yüzde 10 değerlenirdi.” diyen Uluçay, güçlü bir ekonominin ve uluslararası tanınırlığın önemine dikkat çekti.