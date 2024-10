“Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 30 yıldır eğitime köprü olmanın haklı gururunu yaşıyor”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 30. yılını kutlamak için düzenlediği etkinlikte eğitim alanındaki katkılarını sürdürdü.

Bedesten’de gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek yetkilileri, bağışçılar ve vakıf üyeleri katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Vakıf Başkanı Umure Örs birer konuşma yaparak vakfın 30 yıldır eğitime olan katkısını vurguladı.

Tatar: “Kıbrıslı türkler eğitime büyük önem veriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTEV’nin 30. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin eğitime verdikleri öneme değindi ve vakfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın gençlerin kişisel gelişimleri ve topluma katkılarında önemli bir rol oynadığını, kurumsallaşma ve devlet yapısı içindeki bağışlarla vakfın faaliyetlerinin desteklendiğini ifade etti. Ekonominin gelişmesiyle birlikte daha fazla gence eğitim desteği sağlanmasının önemini vurgulayan Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından toplanan bağışların KTEV aracılığıyla öğrencilere burs olarak verilecek olmasının, vakfın güvenilirliğini ortaya koyduğunu belirtti. Tatar, yükselen maliyetler nedeniyle fırsat eşitliği bağlamında bu tür desteklerin öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Talat: “KTEV, tarafsızlığı ve sorumluluğuyla büyük başarı elde etti”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluşunda da öncü rol oynayan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 30. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, vakfın kamu maliyesinin yetersiz kaldığı bir dönemde eğitime tarafsız ve adil bir destek sunma amacıyla kurulduğunu belirtti. Talat, “Vakıf, bugüne kadar birçok farklı görüşten Eğitim Bakanı ile çalışmış olmasına rağmen tarafsızlığını korumayı başardı. Hiçbir siyasi görüşe taraf olmadan, mesafesini koruyarak üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirdi” dedi.

KTEV'nin kamu okullarına sağladığı tarafsız desteğin ve öğrencilere sunduğu bursların önemine vurgu yapan Talat, vakfın siyasi görüşlerden bağımsız duruşunu “Bu da bir sivil toplum örgütü için büyük bir başarıdır” sözleriyle özetleyerek, KTEV’nin eğitim alanındaki vazgeçilmez konumunu vurguladı.

“Vakfımız, her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşıyor”

KTEV Başkanı Umure Örs, konuşmasında vakfın 30 yıllık yolculuğunda her yıl daha fazla öğrenciye burs sağlayarak eğitimlerine destek olduğunu belirtti. Vakfın başlangıçta yılda 10 öğrenciye burs sağladığını, bugün ise bu sayının 170’e ulaştığını aktaran Örs, burs sayısının artmasında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve diğer kuruluşların büyük desteğinin olduğunu ifade etti. Örs, “Vakfımız, her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaşıyor. Özellikle Şampiyon Meleklerin son iki yılda 105 öğrenciye burs sağlaması bizler için çok değerli. Yıllardır destek veren tüm kuruluşlar sayesinde birçok başarılı gencimizin hayallerine ulaşmasına katkı sağlıyoruz,” dedi.

Eğitime kalıcı katkılar sunuluyor

Örs, vakfın faaliyetlerinin sadece öğrenci burslarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda eğitim altyapısına da önemli katkılar sunduğunu belirtti. KTEV’nin 30 yıl içinde üç okul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettiğini, derslik, laboratuvar ve kütüphane gibi hayati tesisler oluşturduğunu söyledi. “Eğitim altyapısına yaptığımız bu katkılar, toplumun bize duyduğu güvenin bir yansımasıdır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için vakfın öz kaynaklarını eğitim yararına kullanıyoruz,” diyen Örs, vakfın öz kaynaklarının Doku Kitabevi, Bağış Çelenkleri ve kantin gelirleri gibi projelerle sürdürülebilirlik kazandığını ve bu kaynakların sürekli gelişimini hedeflediklerini vurguladı.

Destek veren kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu

Etkinlikte, KTEV’ye sağladıkları burs desteğiyle katkıda bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Creditwest Bank, Koop Bank, Türkiye İş Bankası A.Ş., Metgin Ltd., Tahir Topal, Cypri Cola Co. Ltd, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Gökhan Noyan Son Construction Ltd., Şevket Hançerli Tic. Ltd., Ank Co. Ltd., Pro Temizlik (Çağın Alganer), Mist Ticaret Ltd., Karakuş Gıda Ltd., Yüksel Ahmet Raşit Ltd. ve Lanor Ltd.’e teşekkür plaketi takdim edilerek katkılarının önemi vurgulandı.

Vakfın yetkilileri, tüm bu kuruluş ve bireylerin destekleri sayesinde daha fazla öğrenciye ve eğitim kurumuna ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, eğitimde sürdürülebilirliğe katkılarından dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Gelecek hedefleriyle yola devam

KTEV Başkanı Umure Örs, vakfın gelecekteki hedeflerine değinerek eğitimin her geçen gün daha fazla çocuğun yaşamında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Bu yıl burs sağlanan öğrenci sayısını 170’e çıkardıklarını ve bu sayıyı her yıl daha yukarıya taşımayı hedeflediklerini ifade eden Örs, “KTEV olarak, bu yolda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Eğitime katkı sağlamak için toplumun güvenini kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz,” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Etkinliğe katılan tüm bağışçılara ve sponsorlara teşekkür eden Örs, topluma verdikleri desteğin eğitim alanında daha büyük hedeflere ulaşmalarına imkan tanıyacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 30. yıl etkinliğinde, toplumun güvenini kazanmış bir kurum olarak eğitime katkı sağlamayı sürdüreceğini taahhüt ederken, destek veren tüm bağışçılara ve sponsorlara olan minnettarlığını dile getirdi.