“Kıbrıs sorununun yeniden konuşulması sevindirici”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, seçim süreci sonrasında Kıbrıs sorununun yeniden gündeme gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erhürman, gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası kamuoyunda Kıbrıs meselesinin yeniden tartışılmaya başlanmasının, Kıbrıslı Türklerin sesinin daha fazla duyulmasını sağladığını ifade etti.

“Elbette yapılan yayınlarda hata, yanlış, önyargı ve hatta yalanlar da var. Ancak bu önemli değil. Süreci doğru yöneteceğiz, hataları düzeltecek ve önyargıları kıracağız,” diyen Erhürman, sürecin soğukkanlılık, sabır ve kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.

Medya üzerinden polemik yaratmanın tarzı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ve “suçlama oyunlarına” girmeyeceğini ifade etti.

Seçim öncesi ortaya koyduğu ilkelerin ve politik duruşun değişmediğini söyleyen Erhürman, “Demokrasinin gereği de budur,” dedi.

Erhürman, açıklamasında halkına güveninin tam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“En büyük zenginliğimiz yetişmiş insan potansiyelimizdir. Bu ülkede ‘şu olmaz, bu olmaz’ gibi ifadeler lügatimizde yer almıyor. Ülkemize ve çocuklarımıza olan sevgimizle çok çalışacağız.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasını “Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılık” vurgusuyla tamamladı.