Kıbrıs Cumhuriyeti merkezli şirket Azerbaycan lideri Aliyev’e mi ait?

İran, Marshall Adaları bayraklı Talara adlı petrol taşıyan gemiye devrim muhafızları tarafından ele geçirildiğini resmen doğruladı.

Reuters’ın aktardığı bilgiye göre gemide “yetkisiz yük” bulunduğu iddia edildi.

Tankerin Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden işletiliyor olması ve bu şirketin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ailesiyle bağlantılı görünmesi ise dikkat çekti.

Kıbrıs merkezli şirket, Aliyev ailesine mi bağlı?

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’ın haberine göre, Talara’nın sahibi olarak görünen Pasha Finance, Kıbrıs şirket sicilinde kayıtlı değil; fakat uluslararası kayıtlar, şirketin Pasha Holding ile bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Pasha Holding ise uzun yıllardır Aliyev ailesiyle ilişkilendirilen, Azerbaycan’ın en güçlü finans gruplarından biri. Gruba bağlı bankalar ve şirketler Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Bu durum, Aliyev ailesinin Kıbrıs’ın güneyinde — özellikle Limassol merkezli — ticari faaliyet yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Siyasi söylemlerinde “KKTC yanlısı bir tutum” benimsediği bilinen Aliyev’in ailesinin, Güney Kıbrıs merkezli bir yapıda ticaret yürütmesiyse dikkat çekici bir çelişki olarak değerlendiriliyor.

Gemi İran tarafından durduruldu, bağlantı uluslararası yankı uyandırdı

Reuters’ın haberine göre tanker, BAE’nin Sharjah limanından Singapur’a doğru ilerlerken İran Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı yakınlarında durduruldu. Gemi yükünün “yüksek kükürtlü gazyağı” olduğu, bunun da enerji sektöründe kullanılan bir ürün olduğu belirtildi.

ABD durumu izliyor

Gelişmeleri yakından takip ettiğini açıklayan ABD’li askeri yetkililer, bölgedeki tansiyonun küresel enerji akışını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs’ın denizcilik yetkilileri ise, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir krizin yakıt fiyatlarını artıracağını ve Avrupa’nın enerji tedarik zincirini sekteye uğratabileceğini söyledi.

Aliyev bağlantısı öne çıkıyor

Pasha Finance ile Aliyev ailesi arasındaki bağlantının netleşmesi durumunda, Azerbaycan liderinin Kıbrıs’ın güneyinde yürüttüğü ekonomik ilişkiler daha görünür hale gelecek.