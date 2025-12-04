Kıbrıs açıklarında hafif şiddette deprem…

Kıbrıs açıklarında dün akşam hafif şiddette deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi Bölgesel Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi, saat 19.35’te, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 66 km uzaklıkta kaydedilen depremin aletsel büyüklüğünü Richter Ölçeğine göre 3.9 olarak açıkladı.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.55 Kuzey ve 32.59 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Limasol açıklarında olduğu saptandı.