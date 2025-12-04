Kıbrıs açıklarında hafif şiddette deprem…

Lefkoşa12 °C

Kıbrıs açıklarında dün akşam hafif şiddette deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi Bölgesel Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi, saat 19.35’te, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık  66 km uzaklıkta kaydedilen depremin aletsel büyüklüğünü  Richter Ölçeğine göre 3.9 olarak açıkladı.

Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  34.55 Kuzey ve 32.59 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Limasol açıklarında  olduğu saptandı.

