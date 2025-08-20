“Kıb-Tek gerçekleri yasaklarla saklanamaz”

“Kıb-Tek yönetimi kamuoyunu bilgilendirmek yerine gerçekleri gizlemeyi tercih etti”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerini anlık olarak bildiren www.elektrikyok.com adlı web sitesine getirilen yayın yasağını eleştirdi.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin haber yapılmasının engellenmesinin, yaşanan sorunu ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, “Şebekede elektrik yoksa yoktur! Kesintilerin haber yapılması yasaklanınca elektrik şebekeye geri gelmez” dedi.

BTHK’ya yapılan şikâyet sonrası sitenin kapatıldığını belirten Tuğcu, Kıb-Tek yönetiminin kamuoyunu bilgilendirmek yerine gerçekleri gizlemeyi tercih ettiğini belirtti. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’u eleştiren Tuğcu, “Elektrik kesintisi gibi zaten fark edilmemesi imkânsız bir gerçeğin duyurulmasına bile tahammül edemiyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel’e de çağrı yapan Tuğcu, Uzun’un Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki (TÜK) görev dönemine ilişkin Sayıştay raporlarını hatırlatarak, “Kıb-Tek’e yönetici atarken daha dikkatli olunmalı, en azından rapor sonrası gereği yapılmalı ve Uzun görevden alınmalıdır” dedi.

Tuğcu, Kıb-Tek’te işlerin iyi gitmediğinin artık açıkça görüldüğünü kaydederek, “Fantastik ve hayali bahanelerle gerçekler saklanamaz. Halkın yaşadığı elektrik kesintileri ortadadır. El-Sen olarak daha iyi bir elektrik kamu hizmeti için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tuğcu, son olarak halka ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak, kesintileri duyuran web sitesine getirilen yasağa karşı birlikte ses yükseltme çağrısı yaptı.