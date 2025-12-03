Kermiya barikatına ilave şerit çalışmaları başlıyor
Cumhurbaşkanlığı, Kermiya barikatına ilave şerit çalışmalarının yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı, Kermiya barikatına ilave şerit çalışmalarının yarın başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kermiya barikatına ilave şerit ve yaya yolu ekleneceği ifade edildi.
Çalışmaların 30 Ocak 2026 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, çalışmaların; 07.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, 23 Aralık 2025-3 Ocak 2026 tarihleri arasında ise çalışmalara ara verileceği belirtildi.
Etiketler : cumhurbaşkanlığı, yol çalışması, Kerimiya Barıkatı