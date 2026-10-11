KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ

Ekim ayı, meme kanserine yönelik farkındalığın artırıldığı, erken tanının öneminin yeniden hatırlandığı bir dönem. Geçtiğimiz hafta meme kanserini konuşmuştuk. Bu hafta ise meme sağlığımız için günlük hayatımıza kolayca dahil edebileceğimiz bir alışkanlığa odaklanalım; kendi memelerimizi tanımak ve değişiklikleri fark etmek.

Bedenimizdeki değişiklikleri fark etmek için her zaman karmaşık yöntemlere ihtiyacımız yok. Bazen aynanın karşısında geçirdiğimiz birkaç dakika, bazen de duş alırken yaptığımız basit bir gözlem sağlığımız konusunda daha bilinçli olmamıza yardımcı olabilir. Burada önemli olan yalnızca kendi kendine meme muayenesi yapmak değil, memelerimizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissedildiğini tanımaktır.

Peki kendi kendine meme muayenesi neden önemlidir?

Memelerimizin yapısı kişiden kişiye değişir. Üstelik regl, gebelik, emzirme ve menopoz gibi dönemlerde de farklılıklar görülebilir. Bu nedenle herkesin memesi aynı görünmek veya aynı hissedilmek zorunda değildir. Önemli olan, kendi bedenimizin olağan özelliklerini bilmek ve yeni ya da alışılmadık değişiklikleri fark edebilmektir.

Düzenli meme farkındalığı ele gelen yeni bir kitleyi, ciltteki bir değişikliği veya meme başındaki farklılığı erken fark etmemize yardımcı olabilir. Ancak burada önemli bir ayrıntıyı unutmamak gerekir; kendi kendine meme muayenesi, meme kanserini tek başına teşhis eden bir yöntem değildir ve mamografi gibi tarama yöntemlerinin ya da sağlık profesyonellerinin değerlendirmesinin yerini tutmaz. Amaç, korkuyla bedenimizi sürekli olarak kontrol etmek değil, bedenimizi tanımak ve gerektiğinde doğru zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaktır.

Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?

Bu değerlendirmeyi ayda bir kez, sakin bir ortamda gerçekleştirmek faydalıdır. Regl olan kişiler için regl bitiminden sonraki birkaç gün, memelerin genellikle daha az hassas olduğu bir dönemdir. Menopoz döneminde veya düzenli olarak regl olmayan kişilerde ise her ay kolayca hatırlanabilecek sabit bir gün seçilebilir.

İlk adım, bir aynanın karşısına geçerek memeleri gözlemlemektir. Önce kollarınızı yanlarda serbest bırakın, ardından yukarı kaldırın. Memelerin genel şekline, büyüklüğüne ve cildine bakın. Yeni gelişen bir asimetri, içe doğru çekilme, çukurlaşma, belirgin kızarıklık veya meme başında şekil değişikliği olup olmadığını değerlendirin.

İkinci adım, dokunarak değerlendirmedir. Yatarak veya duş sırasında üç parmağınızı (işaret, orta, yüzük) yumuşak yüzeyleriyle dairesel hareketler yaparak her iki memeyi kontrol edin. Hafif, orta ve biraz daha derin basınç uygulayarak tüm meme dokusunu değerlendirin; canınızı acıtacak kadar bastırmayın. Kontrolü belirli bir sırayla yaparak hiçbir bölgeyi atlamamaya çalışın. Meme başının çevresini, koltuk altlarını ve köprücük kemiğine kadar uzanan bölgeyi de unutmayın. Meme başında kendiliğinden akıntı olup olmadığına da dikkat edin.

Bu sırada kendinize bir hastalık teşhisi koymaya çalışmayın. Amaç, her küçük farklılığı tehlike işareti olarak görmek değil, daha önce fark etmediğiniz değişiklikleri tanımaktır.

Hangi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmalıyız?

Meme muayenesi sırasında veya günlük yaşamda aşağıdaki değişikliklerden birini fark ederseniz bir sağlık kuruluşuna başvurun:

Memede ya da koltuk altında yeni ortaya çıkan bir kitle veya şişlik

Meme cildinde çukurlaşma, büzüşme, portakal kabuğunu andıran görünüm ya da belirgin kızarıklık

Meme başının içe çekilmesi, şekil değişikliği veya iyileşmeyen döküntü

Gebelik ve emzirme dışında, özellikle kendiliğinden gelişen veya kanlı meme başı akıntısı

Memede ya da koltuk altında geçmeyen ağrı

Memelerin boyutunda, şeklinde veya görünümünde yeni ve açıklanamayan değişiklikler

Bu belirtilerden herhangi birini fark etmek mutlaka kanser olduğunuz anlamına gelmez. Hormonal değişiklikler ve iyi huylu meme hastalıkları da benzer bulgulara yol açabilir. Ancak bunun nedenini evde kendi kendinize belirlemeye çalışmak yerine değerlendirme için sağlık profesyoneline başvurmanız gerekir. Özellikle yeni bir kitle veya meme başında değişiklik fark ettiğinizde, belirtilerin kendiliğinden geçmesini bekleyerek başvuruyu geciktirmeyin.

Kendi kendine meme muayenesinin meme kanserinden kaynaklanan ölümleri azalttığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığından, birçok sağlık kuruluşu bunu tek başına bir tarama yöntemi olarak önermemektedir. Bununla birlikte memelerin normal görünümünü ve dokusunu tanımak, olağan dışı değişiklikleri fark etmek açısından önemlidir.

Yaşınıza, aile öykünüze ve kişisel risk durumunuza uygun meme kanseri tarama programı hakkında sağlık profesyonellerinden bilgi alın. Herhangi bir yakınmanız olmasa bile önerilen kontrolleri ihmal etmeyin. Kendi kendine meme muayenesi yapıyor olmanız, mamografi veya gerekli diğer tetkiklere ihtiyaç duymadığınız anlamına gelmez.

Ekim ayı bize pembe kurdelelerin ötesinde daha önemli bir şeyi hatırlatıyor; sağlığımızı önemsemek, kendimize zaman ayırmak ve ihtiyaç duyduğumuzda yardım istemek. Meme sağlığı konusunda farkındalık kazanmak için birkaç dakikanızı ayırın, bedeninizi tanıyın ve öğrendiklerinizi paylaşın. Çünkü erken fark etmek, doğru zamanda harekete geçmenin ilk adımıdır. Korkuyla değil, bilgiyle; erteleyerek değil, fark ederek hareket edelim.