“Bize özgü…”

Çok da sevmiyorum bu tanımı.

Bana fazlaca bu düzeni anlatıyor...

Daha politik bir ifadeyle statükoyu…

Dünyadaki farklı örnekleri pek kabullenmiyoruz, yeniliğe kapalıyız, değiştirmek istiyor ama değişmek istemiyoruz.

Hep “bize özgü” çözümler arıyoruz.

Başka bir dünya konuşuldu mu hemen o tanıdık itiraz yükseliyor: “Bize uymaz!”

İyi de bize özgü düzeni de görüyoruz.

Sağlıkta görüyoruz!

Eğitimde görüyoruz!

Şehir planlamasında, bürokraside, tarımda görüyoruz.



Dağlarda, kıyılarda, ormanlarda görüyoruz.

Mesai saatlerinden kamu görevinde verimliliğe, hizmet kalitesinden çözüm odaklı yaklaşımlara kadar her alanda görüyoruz.

Ne kadar çok fırsatçılık, kayırmacılık, menfaatçilik, kuralsızlık, kaçak var…

Tüm bunlara rağmen bu düzen nasıl da inatla sürdürülüyor.

***

Daha önce de yazmıştım.

Bir öğretmenin kamusal destekle okulda ders verdiği kendi öğrencisine, üzerinden ayrıca para alarak özel ders vermesini kabullenirseniz eğitimde bir sorunu çözemezsiniz.

Çünkü orada artık eğitim hakkıyla ticari çıkar birbirine karışmıştır.

Bir hastanın kamu hastanesinde doktordan üç ay sonrasına randevu alırken, yine aynı doktora aynı günün öğleden sonrasında ücret ödeyerek muayene olmasını kabullenirseniz sağlıkta sorun çözemezsiniz.

Çünkü orada da sağlık hakkı, ödeme gücüne teslim edilmiştir.

Gelirler arasında bu kadar büyük uçurumlar yaratırsanız, çalışma hayatına barış getiremezsiniz.

Bir yanda kurallara uymaya çalışanlar, diğer yanda kuralsızlıktan beslenenler…

Sonra da toplumsal adaletten söz ediyoruz.

***

Asıl mesele şu...

Biz yıllardır yanlışları değiştirmek yerine onlara alışıyoruz.

Birilerinin o yanlışları koruyarak bizim lehimizde kullanmasını istiyoruz.

Alıştıkça normalleştiriyoruz.

Normalleştirdikçe savunuyoruz.

Bir süre sonra da bütün bunların adına “bize özgü koşullar” diyoruz.

Oysa dünyada kamu hizmetinin nasıl örgütlendiğine, kentlerin nasıl planlandığına, eğitimin nasıl denetlendiğine, sağlık hizmetlerine erişimin nasıl düzenlendiğine ilişkin sayısız deneyim var.

Elbette her ülkenin kendi koşulları, toplumsal yapısı, kültürü var.

Ama dürüstlüğün, liyakatin, eşitliğin, hesap verebilirliğin coğrafyası mı olur?

Kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının bize uymayan tarafı nedir?

***

Sanırım en büyük yanılgımız, alışkanlıklarımızı kimliğimiz sanmamız.

Oysa kayırmacılık kültür değildir.

Kuralsızlık özgünlük değildir.

Verimsizlik kader değildir.

Hele hele ayrıcalık, kazanılmış hak hiç değildir.

Değişimden söz ederken bunları da konuşmak gerekiyor.

Çünkü bu düzenin asıl gücü, onu yönetenlerden çok, ona alışmış olmamızdan geliyor.

“Bize özgü” diyerek koruduğumuz şeylerin kime yaradığına, kimin hayatını zorlaştırdığına bakmalıyız.

Belki de artık kendimize sormamız gereken soru şu: Gerçekten bize özgü olan nedir?

Bu adanın insanlarının kültürü, emeği, dayanışması, üretkenliği mi?

Yoksa yıllardır değiştiremediğimiz, hatta değiştirmeye cesaret edemediğimiz bu çarpık düzen mi?

Ben ilkini korumaktan yanayım.

İkincisini değiştirmekten…