Güven Bengihan KTAMS ve KİEF başkanlığından istifa etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hem sendika, hem de federasyon başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bengihan, görevden ayrılmasına rağmen mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek genel seçimde Güven Bengihan'ın Lefkoşa'dan kontenjan adayı olduğunu açıklamıştı.

Bengihan'ın açıklaması şöyle:

"Yaklaşık yirmi yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla sürdürdüğüm sendikal mücadelede, üyelerimizin hak ve menfaatlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin savunmayı temel ilkem olarak benimsedim.

Bu uzun yolculuk benim için yalnızca bir görev değil, hayatın en önemli okullarından biri oldu. Çünkü sendika, hem teorinin hem de pratiğin mücadele okuludur. Bu okulda emeğin değerini, dayanışmanın gücünü, birlikte mücadele etmeyi; sorunları yalnızca dile getirmeyi değil, çözüm üretmeyi, müzakere etmeyi ve gerektiğinde bedel ödemeyi öğrendim.

Yirmi yıla yakın bir süredir sürdürdüğüm sendikal mücadelede kazandığım bilgi, deneyim ve birikimi bundan sonra Meclis çatısı altında yürütme amacıyla yeni bir yola çıkıyorum.

Bugüne kadar Başkanlığını gururla yürüttüğüm KTAMS ve KİEF’in kurumsal bağımsızlığına, tarafsızlığına ve köklü mücadele geleneğine duyduğum saygı ve etik değerler gereği, Sendika ve Federasyon Başkanlığı görevimden ayrıldığımı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Ancak bilinmesini isterim ki bir görevden ayrılmak, bir mücadeleden ayrılmak değildir.

Bugüne kadar yan yana yürüdüğüm, bana güvenen, eleştiren, katkı koyan ve birlikte mücadele ettiğimiz tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Sendikamızın kendi kurumsal yapısı içerisinde, temel ilkelerine ve amaçlarına bağlı kalarak yoluna aynı kararlılıkla devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Emeğin, demokrasinin, sosyal adaletin ve barışın yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam edeceğim.

Saygılarımla,

Güven Bengihan"