“Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” konferansı yarın DAÜ'de yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yarın “Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” başlıklı konferansa ev sahipliği yapacak.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 14.30’da başlayacak konferansta, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ve İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansta, tarih boyunca İslam medeniyetinin çeşitli alanlardaki katkılarının bugünün bilim dünyasına etkileri ele alınacak.

İş birliği protokolü imzalanacak

Konferans öncesinde DAÜ Senato Odası’nda saat 12.00’de DAÜ ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Protokole, DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kırıkkale Üniversitesi adına ise Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan imza koyacak.

Ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile DAÜ arasında da protokol imzalanacak. Protokole, DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ile İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya imza atacak.

Her iki kurum ile imzalanacak iş birliği protokolleri, karşılıklı eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesini, ortak çalışmalar yapılmasını ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli ortak faaliyetlerin düzenlenmesini kapsıyor.