“Katılımcıların yüzde 78’i ‘Federasyon’ diyor”

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, büyük çoğunluğun çözümden yana olduğunu ortaya koydu.

Mart ayında 500 kişi ile gerçekleşen yüz yüze ankette katılımcıların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma yapılmasını istediğini belirtirken, mevcut durumun devamını kabul edilemez bulanların oranı yüzde 60.65 olarak ölçüldü.

“Federasyon modeline büyük destek, ‘iki devletli’ çözüm modeli kaygı verici”

Araştırmada, Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 51.72 olurken, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon modeline destek verenlerin oranı ise yüzde 78.5 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise “iki devletli” çözüm modeline yönelik kaygılar oldu. Ankete katılanların yüzde 56.48’i bu seçeneği kaygı verici bulduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki etkisi rahatsız ediyor”

Öte yandan ankete katılanların yüzde 74.44’ü Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyi üzerindeki artan etkisinden kaygı duyduğunu ifade etti. Benzer şekilde, çözüm müzakerelerinin durması veya sonuçsuz kalmasını kaygı verici bulanların oranı yüzde 86.64 oldu. Uluslararası aktörlerin tutumlarını endişe verici bulanların oranı yüzde 83.59 olarak ölçülürken, mevcut durumun uzun yıllar değişmeden devam etmesinden endişe duyanların oranı yüzde 80.76’ya ulaştı.

“Kıbrıs Rum tarafının yaptığı uluslararası anlaşmalar tedirgin edici”

Ayrıca, adada yeniden gerginlik ve çatışma ihtimalinden kaygı duyanların oranı yüzde 79.76 olurken, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde yaptığı enerji ve güvenlik anlaşmalarını tedirgin olanların oranı da yüzde 80.37 olarak belirlendi. Araştırma, toplumda çözüm beklentisinin güçlü olduğunu ancak mevcut siyasi belirsizlikler, bölgesel gelişmeler ve müzakere sürecindeki tıkanıklığın ciddi kaygı yarattığını ortaya koydu.