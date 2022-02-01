Karşıyaka’da “Kıyı şeridi talan ediliyor” iddiası

YENİDÜZEN

Karşıyaka bölgesinde, Şirinyalı olarak bilinen bölgenin doğu kısmında, sahilde yapılan düzenlemeler bölge halkının ve çevrecilerin tepkisini topladı. Konuyla ilgili Kaymakamlık devreye girdi.

Karşıyaka Muhtarlığı tarafından yapılan şikayette sahil şeridine bu derece müdahale edilmesinin yasal olmadığı belirtildi. Şikayet doğrultusunda Girne Kaymakamlığı devreye girdi.

Girne Kaymakamı Güneş: “Durduruldu, izinler incelenecek”

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Kaymakamı Sinan Güneş, çalışmaların durdurulduğunu belirterek, bölgedeki mülk sahibinin elindeki yasal izinlerin inceleneceğini kaydetti.

Söz konusu bölgede sahil şeridi ve denide yapılan çalışmalarla bölgedeki büzlerin kapatıldığı, alanın toprak ve taşlar ile doldurulduğunu belirten Karşıyaka Muhtarlığı, “Şikayet ettik, buna karşın 2010 yılında alınan izin doğrultusunda kıyı şeridine restoran çalışması yapıldığı bilgisini alındık, bu ciddi bir tahribattır, suçtur, takipçisi olacağız” denildi.

Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, konuyu araştıracağını belirtirken, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bölgeye Kaymakamlıktan ekip ile Polis ekiplerini gönderdiğini, yapılan çalışmaların durdurulacağını dile getirdi. Güneş, “Önceki yıllarda alınmış ruhsatları varmış. İzinleri tamamlanmadan herhangi bir işlem yapılmayacak, yaptırmayacağız. Dosyayı inceleyeceğiz, bu sürede de her ne yapılıyorsa durdurulacak. Yasal izinlerini kontrol edeceğiz. Henüz dosyayı incelemedim ama işi durduruyoruz.” dedi.