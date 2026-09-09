Karavezirler, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için hazırlanan eğitim çeklerini müdürlere teslim etti

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB), tarafından her yıl verilen eğitim desteği kapsamında, bu yıl da anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin okul üniformalarının temin edilmesine katkı sağlanacak.

Bu amacıyla hazırlanan 2 bin 500 TL değerindeki eğitim destek çekleri 6 bölge okulunun müdürlerine teslim edildi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, belde sınırları içerisinde bulunan altı anaokul ve ilkokula bin 230 eğitim destek çeki ulaştırılırken, çekler okul müdürleri aracılığıyla öğrencilerin ailelerine verilecek.

Karavezirler: “Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, çocukların eğitim hayatına daha iyi koşullarda başlayabilmelerinin önemine dikkat çekti.

Eğitime yapılan her yatırımın, geleceğimize yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Karavezirler, yalnızca maddi desteklerle sınırlı kalmadıklarını, belde sınırları içerisindeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da tamamlandığını söyledi.

Karavezirler, “Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve daha iyi fiziki koşullarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, imkanlarımız doğrultusunda gerekli katkıları sunuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’nde boya, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi, okullardaki su depolarının ilaçlama ve bakım işlemleri de tamamlandı, sulardan örnek alarak tahlillerini yaptı.