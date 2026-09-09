Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na burs desteği

Kıbrıs Vakıflar Bankası'nın, her yıl olduğu gibi bu eğitim yılında da Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) burs çalışmalarına sponsor olarak öğrencilerin eğitimine destek olmaya devam ettiği bildirildi.

KTEV’den yapılan yazılı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından sağlanan bursların, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güçlü ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerine önemli katkılar sunduğu belirtildi. Açıklamada bursların eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesine de olanak sağladığı kaydedildi.

Eğitim alanında toplumsal dayanışmanın ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın yıllardır devam eden burs sponsorluğunun vakıf için büyük anlam taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı koymak, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da burslarımıza destek vermesi, eğitime ve gençlerimize verdiği değerin önemli bir göstergesidir. Kendilerine, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.