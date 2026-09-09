Rahvancıoğlu: “CTP’li belediyelerin başarısının sırrı mali disiplindir”

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu başarılı performansın tesadüf olmadığını belirterek, “Bu başarının temelinde mali disiplin, doğru planlama ve kaynakların yatırıma yönlendirilmesi vardır” dedi.

Alper Özsakınç’ın sunduğu Gündem +1 programına konuk olan Rahvancıoğlu, Çatalköy-Esentepe ve Dikmen belediyelerini örnek göstererek mali disiplinin belediyecilikte yarattığı farkı anlattı.

Rahvancıoğlu, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyar–1 milyar 100 milyon TL, Dikmen Belediyesi’nin ise yaklaşık 700–800 milyon TL bütçeye sahip olduğunu belirterek, iki belediyenin toplam bütçesinin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyar 798 milyon TL’lik bütçesiyle hemen hemen aynı ölçekte olduğuna dikkat çekti.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin bölgesine 2 ilkokul kazandırdığını, Dikmen Belediyesi’nin ise yaklaşık 350 milyon TL’lik asfalt yatırımı ortaya koyabildiğini belirten Rahvancıoğlu, bu performansın arkasında bütçe disiplininin bulunduğunu söyledi.

“CTP’li belediyelerin başarısı tesadüf değildir. Kaynağı doğru kullanır, giderleri kontrol altında tutar ve bütçeyi yatırıma yönlendirirseniz sonuç alırsınız. Mesele yalnızca bütçenin büyüklüğü değil, o bütçeyi nasıl yönettiğinizdir.”

Rahvancıoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyar 798 milyon TL’lik bütçesinin mali disiplin içerisinde yönetilmesi halinde bölgenin yatırım kapasitesinin çok daha ileri taşınabileceğini ifade etti.

“Bu bütçe doğru yönetildiğinde hem belediyenin günlük hizmetlerini güçlendirmek hem de büyük projeleri hayata geçirmek mümkündür.”

Rahvancıoğlu, özellikle Mare Monte ve Tınaztepe Doğa Parkı projelerine dikkat çekerek, belediyenin mali yapısının güçlendirilmesinin bu yatırımların finansmanını da önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

“Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in kaynağı da var, potansiyeli de. Mali disiplini sağladığımızda Mare Monte, Tınaztepe Doğa Parkı ve bölgemizin geleceğine değer katacak diğer projelerin finansmanı da çok daha kolay ve sürdürülebilir hale gelecektir.”