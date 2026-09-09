Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kadına yönelik şiddetin münferit olaylar olarak ele alınamayacağını belirterek, “Artık taziye mesajları değil, kadınları hayatta tutacak etkin bir devlet mekanizması görmek istiyoruz.” dedi.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, kadın cinayetlerinde siyasi ve idari sorumluluğun görmezden gelinemeyeceğini belirterek, hükümete ve ilgili kurumlara eleştirilerde bulundu.

Hayatını kaybeden Saliha Özkol’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Serdaroğlu, “Devletin görevi, kadın öldürüldükten sonra soruşturma başlatmak, açıklama yapmak ve başsağlığı dilemekle sınırlı değildir. Devletin asli görevi, şiddeti önlemek ve yaşam hakkını korumaktır.” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar şiddet tehdidi altında yaşamaya devam ediyor”

Kadınların şiddet tehdidi altında yaşamaya devam ettiğini belirten Serdaroğlu, hükümetin koruma ve önleme mekanizmalarının ne ölçüde çalıştığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

“Şikayetlerin nasıl değerlendirildiği, koruma kararlarının nasıl uygulandığı, polis, sosyal hizmetler, sağlık kurumları ve yargı arasındaki koordinasyonun neden yeterince etkin olmadığı açık biçimde ortaya konulmalıdır.” diyen Serdaroğlu, kadına yönelik şiddetin yalnızca yasalarla çözülemeyeceğini ifade etti.

Serdaroğlu, var olan mekanizmaların sahada uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Her kadın cinayetinden sonra aynı üzüntü mesajlarını, aynı vaatleri ve aynı açıklamaları duymak istemiyoruz” diyen Serdaroğlu, hükümete kadınların korunmasına yönelik somut ve denetlenebilir adımlar atma çağrısı yaptı.

Bir kadın daha öldürülmeden, bir aile daha yıkılmadan gereğinin yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu,” Kadınların yaşam hakkını güvence altına alamayan bir sistemin eksikliği siyasi sorumluluk doğurur. Sendika olarak bu sorumluluğun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.