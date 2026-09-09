“Birlikte tarih yazmak hiç de kolay değil”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, dün YENİDÜZEN'in manşetine taşıdığı Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis'in verdiği röportaja yanıt verdi.

Erhürman, bir yandan başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmalarla Kıbrıslı Türkleri yok sayan ve adada ve bölgede kalıcı barış ve istikrarı riske atan girişimlerin ortaya konulduğunu, diğer yandan içeride güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi yerine güvenin zedelendiğini belirtti.

Barcelona, festivaller, mülkiyet ve Kıbrıslı Rum milletvekillerinin girişimleriyle üretilen tek yanlı ve tarafgir Avrupa Parlamentosu kararlarını örnek gösteren Erhürman, “birlikte tarih yazmanın” hiç de kolay olmadığını ifade etti.

Erhürman, bunun yalnızca Kıbrıslı Türkler ve Rumların değil, uluslararası toplumun da malumu olduğunu belirterek, güven ortamının korunmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, açıklamasında “günün iyi haberi” olarak ise İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere toplam 12 ülkenin İsrail ile ilgili aldığı kararları gösterdi.

YENİDÜZEN'den Tümay Tuğyan'a konuşan Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Erhürman ile birlikte tarih yazacaklarına inandığını söylemişti.