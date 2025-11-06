Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan altı kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde, bugün ve dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan altı kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yolu üzerinde, bu sabah, polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, B.O’nun (E-23) içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücüyü yere attığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu

Girne’de, bu sabah, polis ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan M.K’nin (E-20) kullanımındaki ve A.G.(E-18), Y.E.K.(E-21) ile B.S’nin (E-24) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı. Aramalarda içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Kermiya geçiş noktasında, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, kuzeye geçiş yapan Z.B’nin (K-22) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.