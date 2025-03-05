Kamulaştırma, Miras ve Gayrimenkul Dava Çeşitleri

Kamulaştırma, miras ve gayrimenkul davaları, bireylerin ve kurumların mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen en önemli hukuki süreçler arasındadır. Türkiye’de bu dava türleri, çeşitli hukuki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte olup, mahkemelerde en sık görülen davalar arasında yer almaktadır. Bursa avukat Özkök Hukuk Bürosu’nun derlediği bu yazımızda, kamulaştırma, miras ve gayrimenkul davalarının çeşitlerini ve en çok karşılaşılan dava türlerini ele alacağız.

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma, devletin veya kamu tüzel kişiliklerinin kamu yararına dayanarak özel mülkiyette bulunan taşınmazları satın alması veya el koyması sürecidir. Ancak, bu süreç çoğu zaman hak sahipleri ile idare arasında hukuki ihtilaflara neden olmaktadır. Başlıca kamulaştırma davaları şunlardır:

Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları: Devlet tarafından yapılan kamulaştırmada taşınmazın gerçek değerinin tespit edilerek hak sahibine ödenmesi amacıyla açılan davalardır. Kamulaştırmasız El Atma Davaları: İdarenin, hukuka aykırı olarak kamulaştırma yapmadan bir taşınmaza el koyması durumunda taşınmaz malikinin açtığı tazminat davasıdır. İdarenin, hukuka aykırı olarak kamulaştırma yapmadan bir taşınmaza el koyması durumunda taşınmaz malikinin açtığı tazminat davasıdır. Geri Alma (İade) Davaları: Kamulaştırılan taşınmazın, amacına uygun kullanılmadığı durumlarda malikin geri alım hakkını kullanarak açtığı dava türüdür. Kamulaştırma İptal Davaları: Kamulaştırma işleminin usule aykırı yapıldığı iddiasıyla açılan davalardır.

Miras Davaları

Miras hukuku, vefat eden kişilerin mal varlığının yasal mirasçılar veya vasiyetnameye bağlı hak sahipleri arasında paylaştırılmasını düzenler. Ancak, miras paylaşımı çoğu zaman anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Türkiye’de en sık görülen miras davaları şunlardır:

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları: Birden fazla mirasçının ortak olduğu taşınmazların paylaşılması için açılan davalardır. Vasiyetnamenin İptali Davaları: Vasiyetnamenin usule uygun olarak düzenlenmediği iddiasıyla açılan davalardır. Miras Taksim Davaları: Mirasın adil bir şekilde paylaştırılması için açılan davalardır. Tenkis Davaları: Saklı paylı mirasçıların haklarının ihlal edilmesi durumunda, mirasın yeniden düzenlenmesi için açılan davalardır. Reddi Miras Davaları: Mirasçının borçlu mirası reddetmek için açtığı dava türüdür. Muris Muvazaası Davaları: Muris muvazaasına uğrayan mirasçılar, murisin yaptığı hileli işlemin iptali için "muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası" açabilirler. Bu tür davalarda Yargıtay’ın istikrar kazanmış içtihatları gereği, murisin niyeti ve gerçek işlem araştırılır. Tanık beyanları, tapu kayıtları ve mali hareketler incelenerek muvazaa tespit edilirse, yapılan işlem iptal edilir ve mirasçılar haklarını geri alabilir.

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul davaları, taşınmazlarla ilgili hukuki süreçleri kapsayan geniş bir alandır. Türkiye’de en sık görülen gayrimenkul davaları şunlardır:

Tapu İptali ve Tescil Davaları: Tapu kayıtlarının hukuka aykırı şekilde düzenlenmesi durumunda açılan davalardır. Kat Mülkiyeti Davaları: Apartman ve site yönetimiyle ilgili olarak ortaya çıkan ihtilaflar için açılan davalardır. Ecrimisil Davaları: Bir taşınmazın haksız olarak kullanılması nedeniyle açılan tazminat davalarıdır. Şufa (Önalım) Davaları: Bir taşınmazın hissedarlarına öncelikli olarak satılması gerektiği durumlarda açılan davalardır. Kira Uyuşmazlıkları Davaları: Kiracı ve mal sahibi arasındaki anlaşmazlıklardan doğan tahliye veya kira bedeli uyarlama davalarıdır.

Kamulaştırma, miras ve gayrimenkul davaları, bireylerin ve şirketlerin en sık karşılaştığı hukuki süreçler arasındadır. Özellikle taşınmazların el değiştirmesi, miras paylaşımı ve devlet müdahaleleri gibi durumlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklar, hukuki açıdan titizlikle ele alınmalıdır. Bu tür davalarda, profesyonel bir avukatın rehberliği, hak kayıplarının önüne geçmek açısından büyük önem taşımaktadır. Eğer bir kamulaştırma, miras veya gayrimenkul davasıyla karşı karşıyaysanız, hukuki destek almak sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

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