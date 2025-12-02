Kamu-Sen: “Erişilebilirlik ve fırsat eşitliği insan hakkıdır”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit şekilde katılabilmesi için erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve istihdam başta olmak üzere birçok konuda ciddi eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekti.

Sendika, Dünya Engelliler Günü’nün yalnızca engelli bireylerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluklarını hatırlaması için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, “Engelli olmak bir eksiklik değil, farklı bir yaşam deneyimidir” denilerek, fiziksel, sosyal ve zihinsel bariyerlerin kaldırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Kamu-Sen, ülkede engelli bireylerin karşılaştığı temel sorunları fiziksel erişilebilirlik eksikliği, eğitim ve istihdamda fırsat eşitsizliği ile toplumsal farkındalık yetersizliği şeklinde sıraladı.

“Standartlara uymayan kurumlara yaptırım uygulanmalı”

Açıklamada, engelli bireylerin ihtiyaçlarının araştırılarak buna uygun uygulamalar, yasal düzenlemeler ve muafiyetler oluşturulması gerektiği belirtilirken, kamu ve özel sektörün erişilebilirlik standartlarına uyması gerektiği ifade edildi. Standartlara uymayan sektörlere cezai işlem uygulanmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Kamu-Sen ayrıca, eğitim kurumlarında özel eğitimin güçlendirilmesi, uzman eğitmen desteğinin artırılması ve ülkede toplumsal farkındalığı artıracak çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Açıklama, engelli bireylere yönelik iyi dileklerle sona erdi:

“Bu anlamlı günde tüm engelli bireylerin hak ettiği saygıyı, desteği ve eşitliği görmesi dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.”