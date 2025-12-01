Kaçak yaşam süren zanlılar 8 gün tutuklu kalacak

Ülkede izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan S.E.A, P.S.S ve A.S.K, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 27 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da Gine Caddesi üzerinde Göç İdaresi tarafından yapılan kontroller esnasında S.E.A’nın yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 363 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27 Kasım 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Anıttepe Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontroller esnasında ise P.S.S’nin yapılan muhaceret kontrolünde 9 Mart 2021 tarihinden itibaren 1664 gün ve A.S.K’nin yapılan muhaceret kontrolünde 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren 1466 gün ülkede İkamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlıların ihracına yönelik soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre istedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.