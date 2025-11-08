Kaçak taksiciler, kendilerini polise ihbar etmeye çalışan kişiyi darp etti

Polis, 5 Kasım Çarşamba günü Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde, kaçak taksicilik yaptıkları için kendilerini polise ihbar edeceği gerekçesiyle B.K.İ.(E-22) ile E.G’nin(E-22), F.D’nin (E-24) vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikleri ve E.G’nin ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağıyla F.D.’nin giydiği tişörtün yırtılmasına sebep olduğu tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.K.İ. ve E.G. tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Öte yandan polisten verilen bilgiye göre, dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.