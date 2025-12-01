'Juju'nun sahte diploma davası 12 Aralık'a ertelendi

Recep DAL

Haber:Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı, kamuoyunda ‘Juju’ olarak tanınan Fatoş Ünal, sahte diploma soruşturması kapsamında Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz alan sanık Ünal’ın avukatı, isnat edilen suçların ağır ceza kapsamına girmediğini savundu. Avukat, Ünal’a atfedilen sahte diplomanın “resmi belge niteliği taşımadığını” ileri sürdü.

Soruşturmayı yürüten savcı ise, davanın ağır cezalık suçları içerdiğini belirterek yalnızca diplomanın değil, transkript gibi başka belgelerin de sahte olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Savcı, tanıkların dinlenebilmesi için “pi duruşması” yapılmasını talep etti.

Yargıç, tarafların beyanlarının ardından Fatoş Ünal’a yöneltilmiş 12 ayrı itham bulunduğunu açıkladı. Dava, 12 Aralık Cuma günü saat 11.00’e ertelendi.

Bilindiği üzere Fatoş Ünal, aynı soruşturma kapsamında 4 Temmuz 2024’te ülkeye girişte tutuklanmış, mahkemeye çıkarıldıktan sonra teminatla serbest bırakılmıştı.