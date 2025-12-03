“Jandarma dönemimden kalan mermileri KKTC’ye gelirken valizimde unuttum”

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve İthal Etme' suçlarından tutuklanan B.K, H.G, M.C ve S.Ç, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Karadamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18.40 raddelerinde Türkiye'de sakin Bekir Kayar'ın Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde 27 Kasım tarihinde B.K ile beraber H.G, M.C ve S.Ç’nin de KKTC'ye geldiğini ve beraber aynı yerde kalıp yine beraber çıkış yapacaklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, diğer zanlıların mesele ile ilgili bağlantısı olabileceğinden makul şüphe duyulması üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlı B.K’nin gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti. Polis, 2 Aralık tarihinde 4 zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında 22.05-22.35 saatleri arasında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini açıkladı. Polis, B.K’nin tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9 mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.