“İyi Ki’lerimiz İçin Grup Egzersizleri Projesi"nin yeni dönemi başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD) tarafından yürütülen “İyi Ki’lerimiz İçin Grup Egzersizleri Projesi"nin yeni dönemi için protokol imzalandı.

60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmayı, sağlıklı yaş alma süreçlerini desteklemeyi ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Merkez Lefkoşa’da haftanın iki günü uzman fizyoterapistler eşliğinde grup egzersizleri düzenlenecek.

Salı ve perşembe günleri, 09.00–10.00 ve 10.00–11.00 saatlerinde düzenlenecek programa katılmak isteyenler Merkez Lefkoşa’ya başvurarak bilgi alabilecek ve kayıt yaptırabilecek.

Protokol, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTFD Başkanı Batuhan Dericioğlu tarafından imzalanırken, törende KTFD Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Fzt. Münevver Özakalın ile LTB yetkilileri hazır bulundu.