İstikrarlı yalanlar hükümeti!

▶ “Hükümetin” vaatler konusunda yakaladığı “istikrarsızlığı”, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Her derdin çaresi istikrar” yorumunu yaptı.

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP koalisyonu “hükümette” oldukları 2 yılı aşkın sürede, özellikle ekonomik kriz ve sağlık alanındaki eksikliklerle ilgili pek çok vaat ortaya koydu, “büyük projelerden” söz etti ancak bu vaatlerin büyük bir kısmı “temel atma töreninde” takıldı, kaldı.

Uyuşturucuyla mücadele için AMATEM, elektrik enerjisindeki sorunlar için köklü değişim, daha ucuz ulaşım için Ada 74 gemisi, daha ucuz bir piyasa için zabıtalara fiyat denetim yetkisi, kalkınma sözü…

Daha pek çok vaadi ortaya koyan koalisyon, söz konusu “icraat sözlerini” gerçekleştiremedi.

“Hükümetin” vaatler konusunda yakaladığı “istikrarsızlığı”, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Her derdin çaresi istikrar” yorumunu yaptı.

YENİDÜZEN, Erhürman’ın gündeme taşıdığı Hükümet’in ‘söz verdiği ancak hüsranla sonuçlanan vaatlerini derledi.

“AMATEM 1 yıl içinde hizmete girecek”

Tarih 26 Haziran 2020. Gazetelerde haber: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Dönemin hükümeti adına yapılan açıklamaya göre hedef "bir yıl içinde binayı tamamlayarak hizmete koymak".

Aradan 4 yıl geçti ancak AMATEM için herhangi bir bütçe ayrılmadı, söz konusu bina atıl durumda kaldı.

“Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu arasında kara sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı”

Tarih: 20 Haziran 2022. Gazetelerde haber: Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu arasında kara sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Aradan 2 yıl geçti, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile kurulan Kara Sınır Kapıları İyileştirme Komitesi, Beyarmudu Geçiş Noktası ile ilgili iyileştirme projesi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Beyarmudu Geçiş Noktası’nda iyileştirme çalışmaları kapsamında, kabin ve personel artırımı, şerit genişletme çalışmaları ve yoğunluğu giderici diğer uygulamaların hayata geçirilmesi planlansa da en kısa sürede başlama hedefi henüz gerçekleşmedi.

Öte yandan Metehan Geçiş Noktası iyileştirme çalışmaları başlamış ve Haziran 2024 ayında bitirilmesi öngörülmüştü.

Geçiş noktalarının iyileştirilmelerine yönelik imzalanan protokol sınır ihlaline takıldı, yapılmadı.

"Elektrikteki sorunları 2023'te köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız"

Tarih: 3 Kasım 2022. Gazetelerde bir basın toplantısı haberi.

"Hükümet" adına yapılan açıklama: "Elektrikteki sorunları 2023'te köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız"...

Başbakan Ünal Üstel, akaryakıt alımı ile ilgili 5 yıllık Uluslararası anlaşma imzalanacağını, sayaç ihalesine çıkılacağını, Teknecik Santraline filtre takılacağını, santrallerin bakım ve onarımının da Türkiye tarafından yapılacağını söylemişti.

Üstel, kurumda akaryakıt alımı ve sayaçlarla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili de soruşturma başlattıklarını belirtmişti.

Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ancak elektrikte yaşanan sıkıntılarda herhangi bir değişiklik olmadı, katlanarak devam etti. Bu konuda protokoller imzalansa da Kıbrıs’ın kuzeyi elektriksiz kaldı.

“Ada 74, deniz ulaşımına ayrı bir soluk getirecek”

Tarih: 24 Nisan 2023. Gazetelerde haber: Ada 74 Mağusa Limanı'na geldi. Deniz ulaşımına ayrı bir soluk getirecek.

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden “protokolün” katılımıyla Mersin’de düzenlenen büyük bir törenle hizmete girdiği açıklanan ancak “liman ve yakıt borçları” nedeniyle limanda atıl durumda kaldıktan sonra Ada 74 isimli RoRo gemisi açık arttırmayla satılığa çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre açık arttırmanın başlangıç fiyatı 3 milyon 600 bin Dolar’dı ve gemiyi alan kişi, ilk etapta 1,5 milyon Dolar peşin ödeme yapacak, geriye kalan miktarı ise 4 yıl içerisinde ödeyecek.

Geminin 1 milyon Dolarlık bakım, yüz binlerce liralık da yakıt ve liman borcu bulunuyordu.

Yüzde 51’i Türkiye, yüzde 49’u ise “KKTC”ye ait olan gemi “borçları kapatmak” adına satıldı.

“Belediye zabıtalarına fiyat denetim yetkisi veriliyor”

Tarih: 16 Haziran 2023. Gazetelerde haber: Belediye zabıtalarına fiyat denetim yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, belediye zabıtlarının fiyat ve etiket denetimi yapabilmesine olanak sağlayan bir karar üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, marketlerde ve işletmelerde Ticaret Dairesi memurları tarafından yapılan fiyat denetimlerini “gerekli görülmesi halinde” belediye zabıtlarının da yapabileceği belirtilmişti.

Zabıtaların fiyat denetimi noktasında görevlendirilmesinde ise Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın yetkili olacağını kaydedilmişti.

Gelinen noktada Hükümet tarafından belediyelere veya belediye zabıtalarına böyle bir yetki verilmedi, bu da yarım kaldı.

“Planı 2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz”

Tarih: 26 Eylül 2023. Gazetelerde haber: "4’üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı". Hükümetten açıklama: Planı 2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz.

2024'ün ilk çeyreği Mart ayında bitti. “Bu vizyon KKTC’nin 50’inci yılına denk düşecek 2033 yılını dahi şekillendireceğiz” denilse de vaatlerle icraatlar uymadı.

Planın yapılmasının ön şartı olan nüfusa dair bir politika oluşturulmadı.

Üstel, Meclis açılır açılmaz “E-devlet yasasını” geçireceklerini söylemiş “Nüfus sayımı yapılacak mı?” sorusuna da “her şeyi sırasıyla hayata geçireceklerini” belirtmişti.

Söz konusu planın ön şartı olan nüfus politikası ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı, yarım kaldı.