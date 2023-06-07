İşte aylardır saklanan protokolün detayları

Ertuğrul SENOVA

Mart ayında imzalanan ve yaklaşık 3 ay boyunca detayları açıklanmayan “TC - KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasından geçerek TC Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Protokolde; iç güvenlikten; eğitime, sendikal yaşamdan; altyapıya, sanal bahisten; yer altı kaynaklarına kadar pek çok konuda “ikili işbirliği” yapılacağı belirtilerek, eylem planlarının uygulanacağı tarihler yer alıyor.

Öğretmenler Değişiklik Yasası “Mayıs’ta tamamlansın” talimatıyla protokolde yer alıyordu…

Öne çıkan “eylem planları” arasında; öğretmenlerin günlerce sokağa inmesine ve protestolar gerçekleştirmesine rağmen, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla yürürlüğe giren Öğretmenler (Değişiklik) Yasası da yer alıyor. Protokolde, söz konusu yasa değişikliği için Mayıs ayına işaret ediliyor.

Anlaşmadaki eylem planlarının büyük bir kısmının, içinde bulunduğumuz Haziran ayında yürürlüğe girmesi gerektiği ifade ediliyor.

Söz konusu maddeye ilk tepki, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş'ten geldi.

Maviş, "Protokoller ile KKTC makamlarını tasfiye etmek isteyebilirsiniz, ancak Kıbrıslı Türkler bu adada hür ve müstakil insanlar olarak yaşayabilme mücadelesine geçmişte olduğu gibi bugün de devam edecektir" dedi.

"Temel hak ve özgürlüklerimizden, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, laik sosyal yaşamımızdan, nitelikli kamusal eğitim talebimizden; kimliğimizden, kültürümüzden, bu adadaki toplumsal varlığımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir" diyen Maviş, "Bizim gidecek başka bir ülkemiz, başka bir Kıbrıs yoktur. Bu coğrafyadan vazgeçmeyeceğiz, bu adada var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haziran’da yürürlüğe girmesi “beklenen” değişiklikler

Haziran ayına ilişkin “planlar” arasında; casinolardan alınan verginin en az yüzde 12 oranında arttırılması, sanal bet anlamına gelen elektronik şans oyunları sektörüne ilişkin tasarının yasallaşarak yürürlüğe girmesi, Kalkınma Bankası’nın Bankacılık Yasası’na tabi tutulması, akaryakıtta otomasyon sistemine geçilmesi, “kamu yönetiminde etkinliğin arttırılması” adına sendikal yaşama yönelik bazı düzenlemeler, “enerji verimliliği” adına yasa hazırlayarak elektriğe ilişkin düzenleme yapılması gibi “reformlar” yer alıyor.

Talimatlar karşılığında 9,5 milyar TL kredi

Öte yandan protokol kapsamında, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine “Reform eylemlerini gerçekleştirme ve yerel bütçe açığını azaltması” amacıyla 6,4 milyar TL'si hibe nitelikli olmak üzere toplam 9,5 milyar TL kredi sağlayacağı da ifade ediliyor.